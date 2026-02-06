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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green

1 Отзывы
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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1580
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701541
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green

Samsung Galaxy A56 — мощный смартфон с 6,7 Super AMOLED-дисплеем 120 Гц и яркостью до 1900 нит для ярких впечатлений при любом освещении. Тройная камера 50+12+5 МП и фронтальная 12 МП с ИИ создают идеальные фото. Быстрая зарядка 45 Вт и аккумулятор 5000 мАч обеспечивают день без подзарядки. Прочный корпус с защитой IP67 и стильный дизайн в актуальных цветах

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, быстрый, красочный, пломбы на коробке целые полная комплектация, пришел быстро, единственный минус в том что коробка небыла упакована ни в какую защитную (противоударную пленку или дополнительную коробку.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A56 — мощный смартфон с 6,7 Super AMOLED-дисплеем 120 Гц и яркостью до 1900 нит для ярких впечатлений при любом освещении. Тройная камера 50+12+5 МП и фронтальная 12 МП с ИИ создают идеальные фото. Быстрая зарядка 45 Вт и аккумулятор 5000 мАч обеспечивают день без подзарядки. Прочный корпус с защитой IP67 и стильный дизайн в актуальных цветах
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, быстрый, красочный, пломбы на коробке целые полная комплектация, пришел быстро, единственный минус в том что коробка небыла упакована ни в какую защитную (противоударную пленку или дополнительную коробку.


Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256Gb (SM-A566EZGCCAU) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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