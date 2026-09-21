Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BLGDCAU) Mint
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1380
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701537
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
310
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BLGDCAU) Mint
Samsung Galaxy A26 — тонкий, элегантный и прочный телефон. Смартфон ??оснащен 6.7-дюймовым дисплеем Super AMOLED FHD+, обеспечивающим невероятный пользовательский опыт. Он устойчив к воде и пыли, не боится падений и оснащен 6-летними обновлениями системы безопасности и операционной системы, что делает его надежным и долговечным телефоном. Это настоящий повседневный помощник с аккумулятором емкостью 5000 мАч и функцией быстрой зарядки.
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Samsung Galaxy A26 — тонкий, элегантный и прочный телефон. Смартфон ??оснащен 6.7-дюймовым дисплеем Super AMOLED FHD+, обеспечивающим невероятный пользовательский опыт. Он устойчив к воде и пыли, не боится падений и оснащен 6-летними обновлениями системы безопасности и операционной системы, что делает его надежным и долговечным телефоном. Это настоящий повседневный помощник с аккумулятором емкостью 5000 мАч и функцией быстрой зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BLGDCAU) Mint - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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