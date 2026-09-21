Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black
**Смартфон Samsung Galaxy A35 5G SM-A356E 8+256Gb темно-синий (SM-A356EZKGCAU)** — это устройство с большим объёмом встроенной памяти, что позволяет хранить множество фотографий, видео и других файлов. **Основные характеристики:** * экран: 6.4" (2408x1080); * оперативная память: 8 ГБ; * встроенная память: 256 ГБ; * 4 камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП, 5 МП; * аккумулятор: 5000 мА·ч; * процессор: MediaTek Dimensity 1080; * SIM-карты: 2 (nano SIM); * операционная система: Android; * беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi; * стандарт связи: 4G LTE, 5G; * степень защиты: IP67; * вес: 196 г. Смартфон оснащён большим экраном с высоким разрешением, который обеспечивает чёткое и яркое изображение. Устройство имеет четыре камеры, позволяющие делать качественные фотографии и записывать видео. Смартфон также обладает большим аккумулятором, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Устройство поддерживает работу в сетях 4G и 5G, что обеспечивает быстрый доступ к интернету. Степень защиты IP67 гарантирует защиту от пыли и влаги. В целом, смартфон Samsung Galaxy A35 5G представляет собой надёжное и функциональное устройство, которое подойдёт для повседневного использования.
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