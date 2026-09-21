Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701535
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black

**Смартфон Samsung Galaxy A35 5G SM-A356E 8+256Gb темно-синий (SM-A356EZKGCAU)** — это устройство с большим объёмом встроенной памяти, что позволяет хранить множество фотографий, видео и других файлов. **Основные характеристики:** * экран: 6.4" (2408x1080); * оперативная память: 8 ГБ; * встроенная память: 256 ГБ; * 4 камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП, 5 МП; * аккумулятор: 5000 мА·ч; * процессор: MediaTek Dimensity 1080; * SIM-карты: 2 (nano SIM); * операционная система: Android; * беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi; * стандарт связи: 4G LTE, 5G; * степень защиты: IP67; * вес: 196 г. Смартфон оснащён большим экраном с высоким разрешением, который обеспечивает чёткое и яркое изображение. Устройство имеет четыре камеры, позволяющие делать качественные фотографии и записывать видео. Смартфон также обладает большим аккумулятором, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Устройство поддерживает работу в сетях 4G и 5G, что обеспечивает быстрый доступ к интернету. Степень защиты IP67 гарантирует защиту от пыли и влаги. В целом, смартфон Samsung Galaxy A35 5G представляет собой надёжное и функциональное устройство, которое подойдёт для повседневного использования.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy A35 5G SM-A356E 8+256Gb темно-синий (SM-A356EZKGCAU)** — это устройство с большим объёмом встроенной памяти, что позволяет хранить множество фотографий, видео и других файлов. **Основные характеристики:** * экран: 6.4" (2408x1080); * оперативная память: 8 ГБ; * встроенная память: 256 ГБ; * 4 камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП, 5 МП; * аккумулятор: 5000 мА·ч; * процессор: MediaTek Dimensity 1080; * SIM-карты: 2 (nano SIM); * операционная система: Android; * беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi; * стандарт связи: 4G LTE, 5G; * степень защиты: IP67; * вес: 196 г. Смартфон оснащён большим экраном с высоким разрешением, который обеспечивает чёткое и яркое изображение. Устройство имеет четыре камеры, позволяющие делать качественные фотографии и записывать видео. Смартфон также обладает большим аккумулятором, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Устройство поддерживает работу в сетях 4G и 5G, что обеспечивает быстрый доступ к интернету. Степень защиты IP67 гарантирует защиту от пыли и влаги. В целом, смартфон Samsung Galaxy A35 5G представляет собой надёжное и функциональное устройство, которое подойдёт для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366EZKGCAU) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...