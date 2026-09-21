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Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender

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Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лавандовый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701524
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лавандовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender

**Смартфон Samsung Galaxy A36 SM-A366E 8+256Gb лавандовый (SM-A366ELVGCAU)** Откройте для себя мир ярких впечатлений с новым смартфоном Samsung Galaxy A36. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкий спектр возможностей. **Основные характеристики:** * **Память:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. * **Цвет:** привлекательный лавандовый цвет, который выделит вас из толпы. * **Аккумулятор:** ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. * **Камера:** высокое качество снимков и видео благодаря современной камере. Samsung Galaxy A36 — это надёжный и функциональный смартфон, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лавандовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy A36 SM-A366E 8+256Gb лавандовый (SM-A366ELVGCAU)** Откройте для себя мир ярких впечатлений с новым смартфоном Samsung Galaxy A36. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкий спектр возможностей. **Основные характеристики:** * **Память:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. * **Цвет:** привлекательный лавандовый цвет, который выделит вас из толпы. * **Аккумулятор:** ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. * **Камера:** высокое качество снимков и видео благодаря современной камере. Samsung Galaxy A36 — это надёжный и функциональный смартфон, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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