Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/256Gb (SM-A366ELVGCAU) Lavender
**Смартфон Samsung Galaxy A36 SM-A366E 8+256Gb лавандовый (SM-A366ELVGCAU)** Откройте для себя мир ярких впечатлений с новым смартфоном Samsung Galaxy A36. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкий спектр возможностей. **Основные характеристики:** * **Память:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. * **Цвет:** привлекательный лавандовый цвет, который выделит вас из толпы. * **Аккумулятор:** ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. * **Камера:** высокое качество снимков и видео благодаря современной камере. Samsung Galaxy A36 — это надёжный и функциональный смартфон, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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