Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey
Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.
Камеры и мультимедиа
Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.
Связь, защита и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.
Важные нюансы перед покупкой
У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 20 520 руб.5130 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 400 руб.5850 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
-
В наличииЦена 25 730 руб. 28 590 руб.6433 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 180 руб.6545 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.
Камеры и мультимедиа
Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.
Связь, защита и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.
Важные нюансы перед покупкой
У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey