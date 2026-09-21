Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey

Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.

Камеры и мультимедиа

Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.

Связь, защита и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.

Важные нюансы перед покупкой

У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".