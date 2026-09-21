Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender
Смартфон Samsung — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, отвечающего требованиям современного пользователя. Устройство обладает впечатляющими характеристиками, обеспечивающими высокую производительность и надежность. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном, который позволяет наслаждаться контентом в любом формате с максимальным комфортом. Восьмиядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу и плавное выполнение многозадачности. Для хранения приложений, фото и видео предусмотрено 128 Гб встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки, а поддержка Bluetooth 5.3 предлагает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. Класс защиты IP67 обеспечивает защиту от пыли и воды, делая устройство готовым к любым испытаниям. Тройная тыловая камера позволит вам делать четкие и качественные снимки в разных условиях. Навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou обеспечивают точное определение местоположения и уверенное ориентирование в пространстве. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика, благодаря чему устройство удобно лежит в руке и отличается долговечностью. Возможность использования двух SIM-карт дает гибкость в выборе операторов и тарифов. Samsung предлагает уверенность в своем продукте, предоставляя 12 месяцев гарантии, что подтверждает надежность и высокое качество смартфона.
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Теги товара: 128 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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