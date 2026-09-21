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Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender

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Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лавандовый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701518
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лавандовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender

Смартфон Samsung — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, отвечающего требованиям современного пользователя. Устройство обладает впечатляющими характеристиками, обеспечивающими высокую производительность и надежность. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном, который позволяет наслаждаться контентом в любом формате с максимальным комфортом. Восьмиядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу и плавное выполнение многозадачности. Для хранения приложений, фото и видео предусмотрено 128 Гб встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки, а поддержка Bluetooth 5.3 предлагает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. Класс защиты IP67 обеспечивает защиту от пыли и воды, делая устройство готовым к любым испытаниям. Тройная тыловая камера позволит вам делать четкие и качественные снимки в разных условиях. Навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou обеспечивают точное определение местоположения и уверенное ориентирование в пространстве. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика, благодаря чему устройство удобно лежит в руке и отличается долговечностью. Возможность использования двух SIM-карт дает гибкость в выборе операторов и тарифов. Samsung предлагает уверенность в своем продукте, предоставляя 12 месяцев гарантии, что подтверждает надежность и высокое качество смартфона.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лавандовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, отвечающего требованиям современного пользователя. Устройство обладает впечатляющими характеристиками, обеспечивающими высокую производительность и надежность. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном, который позволяет наслаждаться контентом в любом формате с максимальным комфортом. Восьмиядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу и плавное выполнение многозадачности. Для хранения приложений, фото и видео предусмотрено 128 Гб встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки, а поддержка Bluetooth 5.3 предлагает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. Класс защиты IP67 обеспечивает защиту от пыли и воды, делая устройство готовым к любым испытаниям. Тройная тыловая камера позволит вам делать четкие и качественные снимки в разных условиях. Навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou обеспечивают точное определение местоположения и уверенное ориентирование в пространстве. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика, благодаря чему устройство удобно лежит в руке и отличается долговечностью. Возможность использования двух SIM-карт дает гибкость в выборе операторов и тарифов. Samsung предлагает уверенность в своем продукте, предоставляя 12 месяцев гарантии, что подтверждает надежность и высокое качество смартфона.
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELVDCAU) Lavender - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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