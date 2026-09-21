Карманная отвёртка с набором бит HOTO Pocket PrecisionScrewdriver SE (красный)
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Характеристики
Тип товара
Материал рукоятки
алюминий
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Длина отвертки
11.7 см
Количество отверток/насадок в комплекте
5
Материал насадки
сталь s2
Размер крестообразного наконечника
ph0, ph00, ph1
Материал рукоятки
алюминий
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х2
Вес, г.
30
Описание товара Карманная отвёртка с набором бит HOTO Pocket PrecisionScrewdriver SE (красный)
карманная отвёртка hoto pocket precision screwdriver se представляет собой компактный инструмент, изготовленный из алюминия и оснащённый набором из пяти насадок, включая крестовые и плоскую. Отвёртка имеет антикоррозийное покрытие и скрытое магнитное хранение бит. Она также включает в себя пишущую насадку, что делает её универсальным инструментом для повседневного использования.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Длина отвертки
11.7 см
Количество отверток/насадок в комплекте
5
Материал насадки
сталь s2
Размер крестообразного наконечника
ph0, ph00, ph1
Материал рукоятки
алюминий
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
карманная отвёртка hoto pocket precision screwdriver se представляет собой компактный инструмент, изготовленный из алюминия и оснащённый набором из пяти насадок, включая крестовые и плоскую. Отвёртка имеет антикоррозийное покрытие и скрытое магнитное хранение бит. Она также включает в себя пишущую насадку, что делает её универсальным инструментом для повседневного использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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