Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White уцененный, 701411
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%8 330 руб. 26 040 руб.
В наличии
Код товара: 701411
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 330 руб. -68%
26 040 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, кабель питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Датчики
датчик перепада высоты, ультразвуковой датчик
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White уцененный
Внешний вид: хорошее состояние.
Комплектность: пылесос, база, сетевой шнур, 2 валика, упаковка
Спецификация:
- Тип уборки: влажный, сухой
- Мощность: потребляемая 55 Вт, всасывания 55 Вт, 6000 Па
- Пылесборник: контейнер для пыли
- Аккумулятор: Li-Ion, 5200 мAч, зарядка: док-станция
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 120 руб.3030 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)
-
В наличииЦена 13 050 руб.3263 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24S...
-
В наличииЦена 13 090 руб. 19 990 руб.3273 руб. в СплитРобот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White
-
В наличииЦена 15 940 руб.3985 руб. в СплитРобот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU)
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)
-
В наличииЦена 17 510 руб.4378 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Blac...
-
В наличииЦена 17 510 руб.4378 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Whit...
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (R...
-
В наличииЦена 19 440 руб.4860 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black
-
В наличииЦена 19 450 руб.4863 руб. в СплитРобот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU)
-
В наличииЦена 20 240 руб.5060 руб. в СплитРобот-пылесос Vitek VT-1807
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro Plus (RLE12SD)
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, кабель питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Датчики
датчик перепада высоты, ультразвуковой датчик
Станция самоочистки
нет
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние.
Комплектность: пылесос, база, сетевой шнур, 2 валика, упаковка
Спецификация:
- Тип уборки: влажный, сухой
- Мощность: потребляемая 55 Вт, всасывания 55 Вт, 6000 Па
- Пылесборник: контейнер для пыли
- Аккумулятор: Li-Ion, 5200 мAч, зарядка: док-станция
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Купить Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White уцененный - по цене 8330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White уцененный