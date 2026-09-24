Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние, 701411
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%10 940 руб. 26 040 руб.
В наличии
Код товара: 701411
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 940 руб. -58%
26 040 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, кабель питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
датчик перепада высоты, ультразвуковой датчик
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние.
Комплектность: пылесос, база, сетевой шнур, 2 валика, упаковка
Спецификация:
- Тип уборки: влажный, сухой
- Мощность: потребляемая 55 Вт, всасывания 55 Вт, 6000 Па
- Пылесборник: контейнер для пыли
- Аккумулятор: Li-Ion, 5200 мAч, зарядка: док-станция
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, кабель питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
датчик перепада высоты, ультразвуковой датчик
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Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние.
Комплектность: пылесос, база, сетевой шнур, 2 валика, упаковка
Спецификация:
- Тип уборки: влажный, сухой
- Мощность: потребляемая 55 Вт, всасывания 55 Вт, 6000 Па
- Пылесборник: контейнер для пыли
- Аккумулятор: Li-Ion, 5200 мAч, зарядка: док-станция
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние – стоимость товара 10940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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