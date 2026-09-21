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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701378
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Версия Bluetooth
v5.3
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х7
Вес, кг.
2.55

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK

Шаг в новую эру высоких технологий с ноутбуком Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK008FAK)! Этот ультрасовременный ноутбук привлекает внимание не только своим стильным дизайном, но и мощными техническими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для профессионалов и творческих личностей. Начнем с дисплея. Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP оборудован ярким 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, что обеспечивает более широкий рабочий экран для комфортного просмотра и работы с мультимедийным контентом. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора, а LED-подсветка и матовая поверхность экрана позволяют избежать бликов и отражений. Внутри ноутбука работает мощный процессор AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и 12 потоками, что обеспечивает плавную и быструю работу даже с самыми требовательными программами. С 16 Гб оперативной памяти DDR4 и возможностью расширения до 64 Гб вы сможете запускать множество приложений одновременно без каких-либо задержек. Хранилище данных представлено 512 Гб SSD, что обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быстрый доступ к вашим файлам. Интегрированный графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает отличное качество графики для просмотра видео, редактирования фотографий и игр. Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP оснащен Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с другими устройствами, а также кардридером для удобной работы с фото и видео материалами. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительное время автономной работы, что позволяет вам работать в любом месте без необходимости постоянно искать розетку.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Версия Bluetooth
v5.3
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шаг в новую эру высоких технологий с ноутбуком Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK008FAK)! Этот ультрасовременный ноутбук привлекает внимание не только своим стильным дизайном, но и мощными техническими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для профессионалов и творческих личностей. Начнем с дисплея. Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP оборудован ярким 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, что обеспечивает более широкий рабочий экран для комфортного просмотра и работы с мультимедийным контентом. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора, а LED-подсветка и матовая поверхность экрана позволяют избежать бликов и отражений. Внутри ноутбука работает мощный процессор AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и 12 потоками, что обеспечивает плавную и быструю работу даже с самыми требовательными программами. С 16 Гб оперативной памяти DDR4 и возможностью расширения до 64 Гб вы сможете запускать множество приложений одновременно без каких-либо задержек. Хранилище данных представлено 512 Гб SSD, что обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быстрый доступ к вашим файлам. Интегрированный графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает отличное качество графики для просмотра видео, редактирования фотографий и игр. Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP оснащен Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с другими устройствами, а также кардридером для удобной работы с фото и видео материалами. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительное время автономной работы, что позволяет вам работать в любом месте без необходимости постоянно искать розетку.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK - стоимость товара 72940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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