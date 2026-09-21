Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK
Шаг в новую эру высоких технологий с ноутбуком Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK008FAK)! Этот ультрасовременный ноутбук привлекает внимание не только своим стильным дизайном, но и мощными техническими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для профессионалов и творческих личностей. Начнем с дисплея. Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP оборудован ярким 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, что обеспечивает более широкий рабочий экран для комфортного просмотра и работы с мультимедийным контентом. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора, а LED-подсветка и матовая поверхность экрана позволяют избежать бликов и отражений. Внутри ноутбука работает мощный процессор AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и 12 потоками, что обеспечивает плавную и быструю работу даже с самыми требовательными программами. С 16 Гб оперативной памяти DDR4 и возможностью расширения до 64 Гб вы сможете запускать множество приложений одновременно без каких-либо задержек. Хранилище данных представлено 512 Гб SSD, что обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быстрый доступ к вашим файлам. Интегрированный графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает отличное качество графики для просмотра видео, редактирования фотографий и игр. Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP оснащен Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с другими устройствами, а также кардридером для удобной работы с фото и видео материалами. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительное время автономной работы, что позволяет вам работать в любом месте без необходимости постоянно искать розетку.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP grey AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/FP/noOS 21KK008FAK