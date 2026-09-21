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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004

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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 1
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 2
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 3
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 4
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 5
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 6
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 7
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 8
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 9
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 10
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 1
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 2
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 3
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 4
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 5
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 6
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 7
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 8
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 9
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 10
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701349
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
3.28

Описание товара Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R3LC – мощный игровой ноутбук, созданный для победы. Если вы ищете идеальный баланс между производительностью, стилем и доступной ценой, Acer Nitro V 15 – ваш выбор. Этот ноутбук сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, позволяя наслаждаться игровыми сессиями, работой с графикой и многозадачностью без компромиссов.

Отзывы о товаре Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R3LC – мощный игровой ноутбук, созданный для победы. Если вы ищете идеальный баланс между производительностью, стилем и доступной ценой, Acer Nitro V 15 – ваш выбор. Этот ноутбук сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, позволяя наслаждаться игровыми сессиями, работой с графикой и многозадачностью без компромиссов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-41-R3LC black Ryzen 5 6600H/16Gb/512Gb SSD/3050 6Gb/noOS NH.QSHER.004 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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