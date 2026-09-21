Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701345
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с 15.3-дюймовым IPS-экраном и 8-ядерным процессором Intel Core i5. Лёгкий корпус из пластика и алюминия сочетается с высокой производительностью и возможностью апгрейда.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 52 290 руб.13073 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 52 370 руб.13093 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 59 100 руб.14775 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 60 680 руб.15170 руб. в СплитAcer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 11...
-
В наличииЦена 61 630 руб.15408 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 630 руб.15408 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 430 руб.15608 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 660 руб.15665 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 64 920 руб.16230 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
-
В наличииЦена 65 430 руб.16358 руб. в СплитНоутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/5...
-
В наличииЦена 66 220 руб.16555 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с 15.3-дюймовым IPS-экраном и 8-ядерным процессором Intel Core i5. Лёгкий корпус из пластика и алюминия сочетается с высокой производительностью и возможностью апгрейда.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK