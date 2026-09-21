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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK купить с доставкой в Москве
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK

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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701345
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с 15.3-дюймовым IPS-экраном и 8-ядерным процессором Intel Core i5. Лёгкий корпус из пластика и алюминия сочетается с высокой производительностью и возможностью апгрейда.

Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с 15.3-дюймовым IPS-экраном и 8-ядерным процессором Intel Core i5. Лёгкий корпус из пластика и алюминия сочетается с высокой производительностью и возможностью апгрейда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i5 13420H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K1002VRK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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