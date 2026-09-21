Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK
Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 15,3-дюймовым экраном идеально подойдёт для учёбы, работы и развлечений. Благодаря IPS-матрице изображение остаётся ярким и сочным под любым углом, а разрешение 1920x1200 даёт комфорт для глаз при длительной работе с текстами, таблицами и графикой. Мощный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,2 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность и быструю многозадачность, а вместительный SSD на 512 Гб гарантирует быстрый запуск приложений и много места для хранения файлов. Частота обновления экрана 60 Гц делает работу плавной и приятной. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы свободны выбрать именно то ПО, которое нужно.
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