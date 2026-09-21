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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK купить с доставкой в Москве
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK

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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 1
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 2
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 3
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 4
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 5
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 6
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 7
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 1
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 2
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 3
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 4
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 5
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 6
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 7
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701344
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
8540U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
2.47

Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK

Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 15,3-дюймовым экраном идеально подойдёт для учёбы, работы и развлечений. Благодаря IPS-матрице изображение остаётся ярким и сочным под любым углом, а разрешение 1920x1200 даёт комфорт для глаз при длительной работе с текстами, таблицами и графикой. Мощный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,2 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность и быструю многозадачность, а вместительный SSD на 512 Гб гарантирует быстрый запуск приложений и много места для хранения файлов. Частота обновления экрана 60 Гц делает работу плавной и приятной. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы свободны выбрать именно то ПО, которое нужно.

Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
8540U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 15,3-дюймовым экраном идеально подойдёт для учёбы, работы и развлечений. Благодаря IPS-матрице изображение остаётся ярким и сочным под любым углом, а разрешение 1920x1200 даёт комфорт для глаз при длительной работе с текстами, таблицами и графикой. Мощный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,2 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность и быструю многозадачность, а вместительный SSD на 512 Гб гарантирует быстрый запуск приложений и много места для хранения файлов. Частота обновления экрана 60 Гц делает работу плавной и приятной. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы свободны выбрать именно то ПО, которое нужно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83KA0015RK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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