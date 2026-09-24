Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)
Для кого и под какие задачи
MacBook Pro с чипом M4 Pro представляет собой профессиональную рабочую станцию, ориентированную на специалистов в области разработки, дизайна и создания контента. Этот ноутбук отлично подходит для работы с видеомонтажом в 4K, сложной графикой, многослойными проектами в Adobe Creative Suite и ресурсоемкими задачами разработки. Благодаря мощному ARM-процессору M4 Pro, он также эффективно справляется с компиляцией кода, работой с виртуальными машинами и рендерингом 3D-моделей.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M4 Pro сочетает в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, обеспечивая отличный баланс между мощностью и автономностью. Встроенный графический процессор демонстрирует производительность на уровне мощных дискретных видеокарт, позволяя работать с профессиональными приложениями без задержек. Система отлично оптимизирована для работы с профессиональным софтом, включая Final Cut Pro, Logic Pro и Adobe Creative Cloud, обеспечивая плавную работу даже с множеством открытых приложений.
Экран и комфорт работы
Liquid Retina XDR дисплей обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит при работе с HDR-контентом. Разрешение экрана и технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делают работу максимально комфортной, а текст остается четким даже при длительном чтении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе с цветокоррекцией и дизайном.
Память, накопители и расширение
Унифицированная память работает значительно быстрее традиционной RAM, обеспечивая мгновенный доступ как процессору, так и графической подсистеме. SSD-накопитель демонстрирует впечатляющую скорость чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon компенсирует это эффективным использованием ресурсов.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус в цвете Space Black обеспечивает превосходную жесткость конструкции при сохранении относительно небольшого веса. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 10-12 часов при интенсивных нагрузках, что является отличным показателем для профессионального ноутбука.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен несколькими портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная 1080p FaceTime HD камера, качественные микрофоны студийного уровня и система из шести динамиков делают ноутбук отличным инструментом для видеоконференций. Touch ID обеспечивает безопасную аутентификацию и быструю разблокировку.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что macOS может потребовать поиска альтернатив для некоторого Windows-софта. Стоимость конфигурации с увеличенным объемом памяти и накопителя существенно возрастает, поэтому важно правильно оценить свои потребности при покупке. Для тех, кто работает преимущественно с веб-разработкой или легкой графикой, базовая версия MacBook Air может оказаться более экономичным решением. Однако для профессионалов, работающих с видео, 3D-графикой или разработкой сложных приложений, инвестиция в MacBook Pro полностью оправдана высокой производительностью и надежностью.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Pro с чипом M4 Pro представляет собой профессиональную рабочую станцию, ориентированную на специалистов в области разработки, дизайна и создания контента. Этот ноутбук отлично подходит для работы с видеомонтажом в 4K, сложной графикой, многослойными проектами в Adobe Creative Suite и ресурсоемкими задачами разработки. Благодаря мощному ARM-процессору M4 Pro, он также эффективно справляется с компиляцией кода, работой с виртуальными машинами и рендерингом 3D-моделей.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M4 Pro сочетает в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, обеспечивая отличный баланс между мощностью и автономностью. Встроенный графический процессор демонстрирует производительность на уровне мощных дискретных видеокарт, позволяя работать с профессиональными приложениями без задержек. Система отлично оптимизирована для работы с профессиональным софтом, включая Final Cut Pro, Logic Pro и Adobe Creative Cloud, обеспечивая плавную работу даже с множеством открытых приложений.
Экран и комфорт работы
Liquid Retina XDR дисплей обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит при работе с HDR-контентом. Разрешение экрана и технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делают работу максимально комфортной, а текст остается четким даже при длительном чтении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе с цветокоррекцией и дизайном.
Память, накопители и расширение
Унифицированная память работает значительно быстрее традиционной RAM, обеспечивая мгновенный доступ как процессору, так и графической подсистеме. SSD-накопитель демонстрирует впечатляющую скорость чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon компенсирует это эффективным использованием ресурсов.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус в цвете Space Black обеспечивает превосходную жесткость конструкции при сохранении относительно небольшого веса. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 10-12 часов при интенсивных нагрузках, что является отличным показателем для профессионального ноутбука.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен несколькими портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная 1080p FaceTime HD камера, качественные микрофоны студийного уровня и система из шести динамиков делают ноутбук отличным инструментом для видеоконференций. Touch ID обеспечивает безопасную аутентификацию и быструю разблокировку.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что macOS может потребовать поиска альтернатив для некоторого Windows-софта. Стоимость конфигурации с увеличенным объемом памяти и накопителя существенно возрастает, поэтому важно правильно оценить свои потребности при покупке. Для тех, кто работает преимущественно с веб-разработкой или легкой графикой, базовая версия MacBook Air может оказаться более экономичным решением. Однако для профессионалов, работающих с видео, 3D-графикой или разработкой сложных приложений, инвестиция в MacBook Pro полностью оправдана высокой производительностью и надежностью.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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