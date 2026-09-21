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Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston <PC5-48000, 6000MHz, CL36> FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64

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Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 1
Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 2
Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 3
Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 4
Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 1
  • Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 2
  • Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 3
  • Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 4
  • Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701286
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
120

Описание товара Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64

Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.

Отзывы о товаре Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти 64Gb DDR5 (2x32Gb) UDIMM Kingston FURY Beast Black RGB EXPO, KF560C36BBEAK2-64 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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