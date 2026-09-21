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Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0"FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0"FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST

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Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 1
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 2
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 3
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 4
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 5
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 6
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 7
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Гравитон Н14И-ТП
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 4
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  • Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0&quot;FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701281
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Характеристики

Бренд
Гравитон
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Гравитон Н14И-ТП
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, VGA
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
6000 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х33
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0"FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST

Ноутбук Гравитон Н14И-ТП — это надёжное и функциональное устройство, которое подойдёт как для работы, так и для развлечений. Он оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение.

Отзывы о товаре Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0"FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST




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Характеристики
Бренд
Гравитон
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Гравитон Н14И-ТП
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, VGA
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
6000 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Гравитон Н14И-ТП — это надёжное и функциональное устройство, которое подойдёт как для работы, так и для развлечений. Он оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Гравитон Н14И-ТП 14.0"FHD i5-1135G7/1x16GBDDR4/1TBSSD_M.2/WiFi+BT/NoOS/1YST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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