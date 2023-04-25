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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU)

5 Отзывы
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701259
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
53х33х7
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU)

Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 (21MR0095RU) - это идеальное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Этот ноутбук работает на операционной системе, которую вы можете выбрать сами, что позволяет настроить устройство под свои потребности и предпочтения. С дисплеем разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями на матовой поверхности экрана с цветовым охватом 45% NTSC. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 5 (125U) с 12 ядрами, из которых 2 высокопроизводительных и 10 энергоэффективных. Это обеспечивает быструю и плавную работу устройства даже при выполнении сложных задач. С 16 Гб DDR5 памяти и 512 Гб SSD накопителем, у вас будет достаточно места для хранения файлов и запуска приложений. Вы также можете расширить объем памяти до 64 Гб, используя 2 доступных слота. Графический контроллер Intel Graphics обеспечивает отличное качество изображения, а Bluetooth 5.3 и SD кардридер делают подключение устройств и передачу данных быстрой и удобной. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время работы ноутбука без необходимости постоянной подзарядки. Дизайн в сером цвете придает устройству элегантный и современный вид, который подойдет как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU)

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Степан

Достоинства:
Стильный бизнес-компаньон )

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую в офисе - дизайн строгий, но современный. Клавиатура тихая, не мешает коллегам. Есть все нужные порты, включая USB-C. Особенно порадовала система охлаждения - ноутбук не перегревается даже при длительной работе.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2023
Sofiya

Достоинства:
Отличный бизнес-ноутбук!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для работы уже месяц - производительности хватает с запасом для всех офисных задач. Core Ultra 5 справляется с многозадачностью на ура. IPS-экран с FHD разрешением радует глаз, цвета передаются натурально. Особенно порадовала клавиатура с подсветкой - можно работать даже в темноте!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2016
Вероника

Достоинства:
Мощный инструмент для дизайнера

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую для работы с графикой - экран передает все детали, цвета точные. 16 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без тормозов. SSD на 512 ГБ шустрый, все открывается мгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2010
Maxim

Достоинства:
Топ для учебы!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для института - все программы для учебы работают без проблем. Windows 11 Pro дает все необходимые функции для студента. Корпус прочный, выдержал несколько падений с парты.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2004
Андрей

Достоинства:
Идеальное решение для путешествий

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Беру в командировки - вес всего 1.4 кг позволяет носить его в небольшой сумке. Автономности хватает на 6-7 часов при обычном использовании. Безопасность на высоте - есть сканер отпечатков и TPM 2.0.



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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 (21MR0095RU) - это идеальное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Этот ноутбук работает на операционной системе, которую вы можете выбрать сами, что позволяет настроить устройство под свои потребности и предпочтения. С дисплеем разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями на матовой поверхности экрана с цветовым охватом 45% NTSC. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 5 (125U) с 12 ядрами, из которых 2 высокопроизводительных и 10 энергоэффективных. Это обеспечивает быструю и плавную работу устройства даже при выполнении сложных задач. С 16 Гб DDR5 памяти и 512 Гб SSD накопителем, у вас будет достаточно места для хранения файлов и запуска приложений. Вы также можете расширить объем памяти до 64 Гб, используя 2 доступных слота. Графический контроллер Intel Graphics обеспечивает отличное качество изображения, а Bluetooth 5.3 и SD кардридер делают подключение устройств и передачу данных быстрой и удобной. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время работы ноутбука без необходимости постоянной подзарядки. Дизайн в сером цвете придает устройству элегантный и современный вид, который подойдет как для работы, так и для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Степан

Достоинства:
Стильный бизнес-компаньон )

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую в офисе - дизайн строгий, но современный. Клавиатура тихая, не мешает коллегам. Есть все нужные порты, включая USB-C. Особенно порадовала система охлаждения - ноутбук не перегревается даже при длительной работе.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2023
Sofiya

Достоинства:
Отличный бизнес-ноутбук!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для работы уже месяц - производительности хватает с запасом для всех офисных задач. Core Ultra 5 справляется с многозадачностью на ура. IPS-экран с FHD разрешением радует глаз, цвета передаются натурально. Особенно порадовала клавиатура с подсветкой - можно работать даже в темноте!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2016
Вероника

Достоинства:
Мощный инструмент для дизайнера

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую для работы с графикой - экран передает все детали, цвета точные. 16 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без тормозов. SSD на 512 ГБ шустрый, все открывается мгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2010
Maxim

Достоинства:
Топ для учебы!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для института - все программы для учебы работают без проблем. Windows 11 Pro дает все необходимые функции для студента. Корпус прочный, выдержал несколько падений с парты.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2004
Андрей

Достоинства:
Идеальное решение для путешествий

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Беру в командировки - вес всего 1.4 кг позволяет носить его в небольшой сумке. Автономности хватает на 6-7 часов при обычном использовании. Безопасность на высоте - есть сканер отпечатков и TPM 2.0.


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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