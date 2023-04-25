Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 (21MR0095RU) - это идеальное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Этот ноутбук работает на операционной системе, которую вы можете выбрать сами, что позволяет настроить устройство под свои потребности и предпочтения. С дисплеем разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями на матовой поверхности экрана с цветовым охватом 45% NTSC. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 5 (125U) с 12 ядрами, из которых 2 высокопроизводительных и 10 энергоэффективных. Это обеспечивает быструю и плавную работу устройства даже при выполнении сложных задач. С 16 Гб DDR5 памяти и 512 Гб SSD накопителем, у вас будет достаточно места для хранения файлов и запуска приложений. Вы также можете расширить объем памяти до 64 Гб, используя 2 доступных слота. Графический контроллер Intel Graphics обеспечивает отличное качество изображения, а Bluetooth 5.3 и SD кардридер делают подключение устройств и передачу данных быстрой и удобной. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время работы ноутбука без необходимости постоянной подзарядки. Дизайн в сером цвете придает устройству элегантный и современный вид, который подойдет как для работы, так и для развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Достоинства:
Стильный бизнес-компаньон )
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую в офисе - дизайн строгий, но современный. Клавиатура тихая, не мешает коллегам. Есть все нужные порты, включая USB-C. Особенно порадовала система охлаждения - ноутбук не перегревается даже при длительной работе.
Достоинства:
Отличный бизнес-ноутбук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для работы уже месяц - производительности хватает с запасом для всех офисных задач. Core Ultra 5 справляется с многозадачностью на ура. IPS-экран с FHD разрешением радует глаз, цвета передаются натурально. Особенно порадовала клавиатура с подсветкой - можно работать даже в темноте!
Достоинства:
Мощный инструмент для дизайнера
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую для работы с графикой - экран передает все детали, цвета точные. 16 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без тормозов. SSD на 512 ГБ шустрый, все открывается мгновенно.
Достоинства:
Топ для учебы!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для института - все программы для учебы работают без проблем. Windows 11 Pro дает все необходимые функции для студента. Корпус прочный, выдержал несколько падений с парты.
Достоинства:
Идеальное решение для путешествий
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Беру в командировки - вес всего 1.4 кг позволяет носить его в небольшой сумке. Автономности хватает на 6-7 часов при обычном использовании. Безопасность на высоте - есть сканер отпечатков и TPM 2.0.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 5 125U/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/grey (21MR0095RU)
Достоинства:
Стильный бизнес-компаньон )
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую в офисе - дизайн строгий, но современный. Клавиатура тихая, не мешает коллегам. Есть все нужные порты, включая USB-C. Особенно порадовала система охлаждения - ноутбук не перегревается даже при длительной работе.
Достоинства:
Отличный бизнес-ноутбук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для работы уже месяц - производительности хватает с запасом для всех офисных задач. Core Ultra 5 справляется с многозадачностью на ура. IPS-экран с FHD разрешением радует глаз, цвета передаются натурально. Особенно порадовала клавиатура с подсветкой - можно работать даже в темноте!
Достоинства:
Мощный инструмент для дизайнера
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую для работы с графикой - экран передает все детали, цвета точные. 16 ГБ оперативной памяти позволяют работать с большими проектами без тормозов. SSD на 512 ГБ шустрый, все открывается мгновенно.
Достоинства:
Топ для учебы!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для института - все программы для учебы работают без проблем. Windows 11 Pro дает все необходимые функции для студента. Корпус прочный, выдержал несколько падений с парты.
Достоинства:
Идеальное решение для путешествий
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Беру в командировки - вес всего 1.4 кг позволяет носить его в небольшой сумке. Автономности хватает на 6-7 часов при обычном использовании. Безопасность на высоте - есть сканер отпечатков и TPM 2.0.