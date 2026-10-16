Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)
Вы ищете ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и надежностьx Тогда Lenovo ThinkBook 14 G6 (21KG0073RU) - идеальный выбор для вас!. Этот ноутбук имеет ультратонкий корпус серого цвета, который придает ему элегантный и современный вид. Благодаря операционной системе Windows 11 Professional вы получите удобный и интуитивно понятный интерфейс, который упростит вам работу и развлечения. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10. Тип матрицы IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а подсветка матрицы LED делает изображение четким и контрастным. Благодаря цветовому охвату 45% NTSC вы увидите все оттенки цветов в деталях. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i7 13700H с 14 ядрами, из которых 6 являются высокопроизводительными, а 8 - энергоэффективными. Это обеспечивает отличную производительность при выполнении самых требовательных задач. Объем установленной памяти DDR5 составляет 16 Гб, а максимальный объем памяти может быть расширен до 64 Гб. Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео и играх.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)