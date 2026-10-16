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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 19
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 20
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 940 руб. 
Начислим 1952 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)
121 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
43х29х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)

Вы ищете ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и надежностьx Тогда Lenovo ThinkBook 14 G6 (21KG0073RU) - идеальный выбор для вас!. Этот ноутбук имеет ультратонкий корпус серого цвета, который придает ему элегантный и современный вид. Благодаря операционной системе Windows 11 Professional вы получите удобный и интуитивно понятный интерфейс, который упростит вам работу и развлечения. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10. Тип матрицы IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а подсветка матрицы LED делает изображение четким и контрастным. Благодаря цветовому охвату 45% NTSC вы увидите все оттенки цветов в деталях. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i7 13700H с 14 ядрами, из которых 6 являются высокопроизводительными, а 8 - энергоэффективными. Это обеспечивает отличную производительность при выполнении самых требовательных задач. Объем установленной памяти DDR5 составляет 16 Гб, а максимальный объем памяти может быть расширен до 64 Гб. Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео и играх.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Вы ищете ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и надежностьx Тогда Lenovo ThinkBook 14 G6 (21KG0073RU) - идеальный выбор для вас!. Этот ноутбук имеет ультратонкий корпус серого цвета, который придает ему элегантный и современный вид. Благодаря операционной системе Windows 11 Professional вы получите удобный и интуитивно понятный интерфейс, который упростит вам работу и развлечения. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10. Тип матрицы IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а подсветка матрицы LED делает изображение четким и контрастным. Благодаря цветовому охвату 45% NTSC вы увидите все оттенки цветов в деталях. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i7 13700H с 14 ядрами, из которых 6 являются высокопроизводительными, а 8 - энергоэффективными. Это обеспечивает отличную производительность при выполнении самых требовательных задач. Объем установленной памяти DDR5 составляет 16 Гб, а максимальный объем памяти может быть расширен до 64 Гб. Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео и играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11Pro/grey (21KG0073RU) - по цене 121940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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