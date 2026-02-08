Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY)
Для кого и под какие задачи
Huawei MateBook D16 с процессором Intel Core i5 13-го поколения ориентирован на пользователей, которым важен большой экран для работы с документами и таблицами, но при этом нужна относительная мобильность. Этот ноутбук отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга и потребления контента. Благодаря 16-дюймовому экрану с разрешением Full HD+ и производительному процессору, модель успешно справится с многозадачностью и базовыми задачами по работе с графикой.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - современный процессор Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками, способный эффективно справляться с офисными приложениями и легкой работой с медиаконтентом. Встроенная графика Intel UHD Graphics подойдет для базовых задач и воспроизведения видео, но не рассчитана на серьезные игры или профессиональную работу с графикой. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает качественное изображение и комфортную работу с документами благодаря увеличенной высоте экрана. Матовое покрытие минимизирует блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления 60 Гц оптимальна для работы и просмотра контента.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для большинства повседневных задач и комфортной многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Металлический корпус в сером цвете Space Grey выглядит стильно и обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Несмотря на большой экран, ноутбук сохраняет относительную мобильность благодаря оптимизированным габаритам и весу. Система охлаждения справляется с теплоотводом в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MateBook D16 предлагает необходимый набор портов для комфортной работы, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной операционной системы - потребуется самостоятельная установка Windows или Linux. Встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной работе с графикой. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук с большим экраном для работы с документами, учебы и веб-серфинга. Если же планируется работа с видеомонтажом или современными играми, стоит рассмотреть конфигурации с дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
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Для кого и под какие задачи
Huawei MateBook D16 с процессором Intel Core i5 13-го поколения ориентирован на пользователей, которым важен большой экран для работы с документами и таблицами, но при этом нужна относительная мобильность. Этот ноутбук отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга и потребления контента. Благодаря 16-дюймовому экрану с разрешением Full HD+ и производительному процессору, модель успешно справится с многозадачностью и базовыми задачами по работе с графикой.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - современный процессор Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками, способный эффективно справляться с офисными приложениями и легкой работой с медиаконтентом. Встроенная графика Intel UHD Graphics подойдет для базовых задач и воспроизведения видео, но не рассчитана на серьезные игры или профессиональную работу с графикой. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает качественное изображение и комфортную работу с документами благодаря увеличенной высоте экрана. Матовое покрытие минимизирует блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления 60 Гц оптимальна для работы и просмотра контента.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для большинства повседневных задач и комфортной многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Металлический корпус в сером цвете Space Grey выглядит стильно и обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Несмотря на большой экран, ноутбук сохраняет относительную мобильность благодаря оптимизированным габаритам и весу. Система охлаждения справляется с теплоотводом в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MateBook D16 предлагает необходимый набор портов для комфортной работы, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной операционной системы - потребуется самостоятельная установка Windows или Linux. Встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной работе с графикой. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук с большим экраном для работы с документами, учебы и веб-серфинга. Если же планируется работа с видеомонтажом или современными играми, стоит рассмотреть конфигурации с дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Достоинства:
Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Достоинства:
Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Достоинства:
Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Достоинства:
Комментарий:
На 38 размер взяла 39-40, тапочки мягкие и приятные при ходьбе. Внешний вид соответствует картинке.
Достоинства:
Комментарий:
Теплые и мягкие тапочки))) маломерят на свой 37 российский размер взяла 40-41, в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
тапочки теплые ,мягкие.я довольна.только маломерят на38-39 я заказала 40-41 как раз подошли
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,тёплые тапочки.мне понравились.рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену,в принципе не плохие,не долговечные,но не плохие,маломерят
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят. может разносятся через какое то время
Достоинства:
Комментарий:
прекрасные тапки. размер соответствует. недостаток лишь в том,что пришлось долго ждать доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки классные,дарю девчатам им нравится: спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
тапочки шли очень долго но к сожалению маломерят на 39 заказала 41_42 но можно было еще на размер больше пришлось подарить а так хорошие жалко конечно
Достоинства:
Комментарий:
В целом тапочки хорошие, мягкие, теплые. Не много маломерят и за счёт этого пятка упирается в подошву, что не очень приятно.
Достоинства:
Комментарий:
классные тапки, теплые очень и по размеру подошли. заказала 37-38. на мои 38
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки понравились, но маломерки. На 38 размер подошел размер 39-40. Товар шел очень долго, но пришел в целости. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
теплые, удобные, но очень маломерки, на мой 38 подошёл 40-41 размер.
Достоинства:
Комментарий:
качество очень добротное, толстая подошва. стелька типа мех, цена смешная. но маломерят.берите с запасом
Достоинства:
Комментарий:
просто тёплые, и берите на два размера больше как минимум
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки очень хорошие,удобные, мягкие и уютные.Покупала маме в подарок, с удовольствием рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличные. Надо брать на два, а то и три размера больше. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Шли конечно почти 2 месяца, но они того стоят. Отличные тапочки.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки очень понравились! удобные, мягкие, теплые
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки отличные, на 37,5 взяла 38 размер. Сели в самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Швы не прочные, за это снимаю звезду. Мягкие , приятные.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно маломерит у меня 40 размер заказал на 45 к сожаленью не слез теперь подарю
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хорошие, но сильно маломерят. На свой 38 взяла 40-41, впритык. Надо было еще на размер больше взять.
Достоинства:
Комментарий:
супер тапочки. маломерят на 2 размера, учла. шли долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, удобные тапочки. Маломерят, на 38 размер брали 39-40, в притык подошли, можно было на размер ещё больше заказывать.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравились. Даже стирала в машинке. Взяла себе 2 пары и соседка взяла себе 2 пары. Мягкие, теплые. Очень удобные. СПАСИБО
Достоинства:
Комментарий:
Очень жаркие, ноги в них быстро потеют, некомфортные.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки не плохие, только задники заминаются и пятка оказывается на шве.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки приятные.Маломерят.Точнее на узкую ногу были бы норм.Взяла 40-41 на свой 38,у меня нога с высоким подъемом,пока приходится ногу впихивать.Надо было на размер больше брать.Но по такой цене закажу ещё,эти гостям оставлю)
Достоинства:
Комментарий:
Ноги преют быстро из за синтетики, пятка не удобная, сразу замялась.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки очень понравились. Маломерят. Я взяла на два размера больше, подошли. Рекомендую. Только очень долго ждать.
Достоинства:
Комментарий:
мягкие, теплые красивые, удобные, размер впритык у меня длина стопы 24,5, взяла максимальный размер и подошёл, взяла бы поменьше, были бы маленькие, хотя на самих тапочках указана длина 27 см
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки огонь, единственное хорошо что заказала 41 размер, хотя мой 39, маломерят, но качество огонь, теплые, лёгкие, удобные, спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки хорошо упакованы,размер совпадает,теплые,очень удобные,мне понравились,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, тёплые, недорогие тапочки. Хорошо упакованы.
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY)
Достоинства:
Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Достоинства:
Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Достоинства:
Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Достоинства:
Комментарий:
На 38 размер взяла 39-40, тапочки мягкие и приятные при ходьбе. Внешний вид соответствует картинке.
Достоинства:
Комментарий:
Теплые и мягкие тапочки))) маломерят на свой 37 российский размер взяла 40-41, в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
тапочки теплые ,мягкие.я довольна.только маломерят на38-39 я заказала 40-41 как раз подошли
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,тёплые тапочки.мне понравились.рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену,в принципе не плохие,не долговечные,но не плохие,маломерят
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят. может разносятся через какое то время
Достоинства:
Комментарий:
прекрасные тапки. размер соответствует. недостаток лишь в том,что пришлось долго ждать доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки классные,дарю девчатам им нравится: спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
тапочки шли очень долго но к сожалению маломерят на 39 заказала 41_42 но можно было еще на размер больше пришлось подарить а так хорошие жалко конечно
Достоинства:
Комментарий:
В целом тапочки хорошие, мягкие, теплые. Не много маломерят и за счёт этого пятка упирается в подошву, что не очень приятно.
Достоинства:
Комментарий:
классные тапки, теплые очень и по размеру подошли. заказала 37-38. на мои 38
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки понравились, но маломерки. На 38 размер подошел размер 39-40. Товар шел очень долго, но пришел в целости. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
теплые, удобные, но очень маломерки, на мой 38 подошёл 40-41 размер.
Достоинства:
Комментарий:
качество очень добротное, толстая подошва. стелька типа мех, цена смешная. но маломерят.берите с запасом
Достоинства:
Комментарий:
просто тёплые, и берите на два размера больше как минимум
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки очень хорошие,удобные, мягкие и уютные.Покупала маме в подарок, с удовольствием рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличные. Надо брать на два, а то и три размера больше. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Шли конечно почти 2 месяца, но они того стоят. Отличные тапочки.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки очень понравились! удобные, мягкие, теплые
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки отличные, на 37,5 взяла 38 размер. Сели в самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Швы не прочные, за это снимаю звезду. Мягкие , приятные.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно маломерит у меня 40 размер заказал на 45 к сожаленью не слез теперь подарю
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хорошие, но сильно маломерят. На свой 38 взяла 40-41, впритык. Надо было еще на размер больше взять.
Достоинства:
Комментарий:
супер тапочки. маломерят на 2 размера, учла. шли долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, удобные тапочки. Маломерят, на 38 размер брали 39-40, в притык подошли, можно было на размер ещё больше заказывать.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравились. Даже стирала в машинке. Взяла себе 2 пары и соседка взяла себе 2 пары. Мягкие, теплые. Очень удобные. СПАСИБО
Достоинства:
Комментарий:
Очень жаркие, ноги в них быстро потеют, некомфортные.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки не плохие, только задники заминаются и пятка оказывается на шве.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки приятные.Маломерят.Точнее на узкую ногу были бы норм.Взяла 40-41 на свой 38,у меня нога с высоким подъемом,пока приходится ногу впихивать.Надо было на размер больше брать.Но по такой цене закажу ещё,эти гостям оставлю)
Достоинства:
Комментарий:
Ноги преют быстро из за синтетики, пятка не удобная, сразу замялась.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки очень понравились. Маломерят. Я взяла на два размера больше, подошли. Рекомендую. Только очень долго ждать.
Достоинства:
Комментарий:
мягкие, теплые красивые, удобные, размер впритык у меня длина стопы 24,5, взяла максимальный размер и подошёл, взяла бы поменьше, были бы маленькие, хотя на самих тапочках указана длина 27 см
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки огонь, единственное хорошо что заказала 41 размер, хотя мой 39, маломерят, но качество огонь, теплые, лёгкие, удобные, спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
тапочки хорошо упакованы,размер совпадает,теплые,очень удобные,мне понравились,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, тёплые, недорогие тапочки. Хорошо упакованы.