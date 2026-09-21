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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC)

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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 2
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 4
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 10
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 11
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 12
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 13
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 14
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 15
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 16
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 17
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 18
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701231
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х7
Вес, кг.
2.45

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC)

Huawei MateBook D16 – это стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт, становясь незаменимым помощником в вашей повседневной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei MateBook D16 – это стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт, становясь незаменимым помощником в вашей повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Space Grey (53014CNC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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