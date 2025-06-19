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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)

1 Отзывы
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU) - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 500 руб. 
Начислим 1144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701228
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Загружаем...
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)
71 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х28х7
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 14 спроектирован для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-совещаний и учебы. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения он уверенно справляется с многозадачностью и базовой работой с фото, хотя для серьезной графики или монтажа видео лучше присмотреться к моделям с дискретной графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-12450H с восемью ядрами и поддержкой технологии Hybrid Architecture, что обеспечивает отличный баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать казуальные игры и простые программы для работы с графикой, но ее возможности ограничены в требовательных задачах. В повседневных сценариях система работает плавно и отзывчиво, легко справляясь с десятками открытых вкладок браузера и офисными приложениями.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Частота обновления 60 Гц достаточна для работы и учебы, а качественная матрица с хорошей цветопередачей позволяет комфортно работать с текстами и таблицами в течение длительного времени. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных подтормаживаний. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Однако стоит учитывать, что возможности расширения памяти ограничены из-за компактного форм-фактора.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус обеспечивает премиальные тактильные ощущения и хорошую защиту внутренних компонентов. Вес около 1.4 кг и толщина менее 16 мм делают ноутбук отличным выбором для ежедневной мобильной работы. Система охлаждения эффективно справляется с температурами в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированной батареей обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован всем необходимым для современного пользователя: USB Type-C с поддержкой зарядки, USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и 3.5-мм аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после покупки. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной графике. Для хранения больших объемов данных может потребоваться внешний накопитель. Набор портов достаточен для большинства задач, но некоторым пользователям может не хватать RJ-45 для проводного интернета. MagicBook X 14 оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы и учебы с хорошей автономностью, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)

Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо



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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 14 спроектирован для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-совещаний и учебы. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения он уверенно справляется с многозадачностью и базовой работой с фото, хотя для серьезной графики или монтажа видео лучше присмотреться к моделям с дискретной графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-12450H с восемью ядрами и поддержкой технологии Hybrid Architecture, что обеспечивает отличный баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать казуальные игры и простые программы для работы с графикой, но ее возможности ограничены в требовательных задачах. В повседневных сценариях система работает плавно и отзывчиво, легко справляясь с десятками открытых вкладок браузера и офисными приложениями.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Частота обновления 60 Гц достаточна для работы и учебы, а качественная матрица с хорошей цветопередачей позволяет комфортно работать с текстами и таблицами в течение длительного времени. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных подтормаживаний. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Однако стоит учитывать, что возможности расширения памяти ограничены из-за компактного форм-фактора.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус обеспечивает премиальные тактильные ощущения и хорошую защиту внутренних компонентов. Вес около 1.4 кг и толщина менее 16 мм делают ноутбук отличным выбором для ежедневной мобильной работы. Система охлаждения эффективно справляется с температурами в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированной батареей обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован всем необходимым для современного пользователя: USB Type-C с поддержкой зарядки, USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и 3.5-мм аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после покупки. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной графике. Для хранения больших объемов данных может потребоваться внешний накопитель. Набор портов достаточен для большинства задач, но некоторым пользователям может не хватать RJ-45 для проводного интернета. MagicBook X 14 оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы и учебы с хорошей автономностью, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо


Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU) - этот товар вы можете купить по цене 71500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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