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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS)

1 Отзывы
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook X 16
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS) - фото 10
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS) - фото 11
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701225
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 16
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х6х1
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS)

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 16 с процессором Intel Core i3 тринадцатого поколения представляет собой современный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный компьютер для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Большой 16-дюймовый экран делает его удобным для многозадачности и работы с таблицами.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1315U обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений, браузера и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и базовыми задачами, но не предназначена для серьезных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно работать с документами и держать открытыми множество вкладок в браузере.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие уменьшает блики при работе в ярко освещенных помещениях. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с большими медиафайлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается современным дизайном. Система охлаждения оптимизирована для энергоэффективного процессора, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах. Конструкция позволяет длительное время работать без подключения к сети, что особенно важно для студентов и тех, кто часто перемещается между аудиториями или переговорными.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что также влияет на итоговую стоимость устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с графикой и видеомонтажом. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работать с требовательными приложениями или играть в современные игры, стоит рассмотреть конфигурации с более мощным процессором и дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS)

Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо



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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 16
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 16 с процессором Intel Core i3 тринадцатого поколения представляет собой современный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный компьютер для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Большой 16-дюймовый экран делает его удобным для многозадачности и работы с таблицами.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1315U обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений, браузера и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и базовыми задачами, но не предназначена для серьезных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно работать с документами и держать открытыми множество вкладок в браузере.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие уменьшает блики при работе в ярко освещенных помещениях. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с большими медиафайлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается современным дизайном. Система охлаждения оптимизирована для энергоэффективного процессора, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах. Конструкция позволяет длительное время работать без подключения к сети, что особенно важно для студентов и тех, кто часто перемещается между аудиториями или переговорными.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что также влияет на итоговую стоимость устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с графикой и видеомонтажом. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работать с требовательными приложениями или играть в современные игры, стоит рассмотреть конфигурации с более мощным процессором и дискретной графикой.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо


Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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