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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS)

1 Отзывы
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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 1
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 2
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 3
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 4
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 5
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 6
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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 11
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 10
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 11
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 650 руб. 
Начислим 1131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS)
70 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS)

Honor MagicBook X16 2025 – это надежный ноутбук для работы и учебы. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт благодаря продуманному дизайну и технологиям. Это устройство станет вашим верным спутником в повседневных делах, подчеркивая ваш стиль и профессионализм.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS)

Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо



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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Honor MagicBook X16 2025 – это надежный ноутбук для работы и учебы. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт благодаря продуманному дизайну и технологиям. Это устройство станет вашим верным спутником в повседневных делах, подчеркивая ваш стиль и профессионализм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо


Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 70650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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