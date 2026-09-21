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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY)

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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 1
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 3
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 4
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 5
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 6
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 7
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 8
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 9
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Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 8
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 10
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701223
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY)

Honor MagicBook X14 2025 — стильный и мощный ноутбук, сочетающий в себе элегантный дизайн, высокую производительность и длительное время автономной работы. Идеален для работы, учебы и развлечений благодаря удобному экрану и компактным размерам. Подойдет тем, кто ценит мобильность и надежность.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook X 14
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Honor MagicBook X14 2025 — стильный и мощный ноутбук, сочетающий в себе элегантный дизайн, высокую производительность и длительное время автономной работы. Идеален для работы, учебы и развлечений благодаря удобному экрану и компактным размерам. Подойдет тем, кто ценит мобильность и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALWY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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