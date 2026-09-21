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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701106
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Описание товара Кукла Мальчик в белорусском костюме Весна 30 см пластмассов.
Мальчик в белорусском костюме станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Республики Беларусь. Белорусский костюм максимально приближен к национальному наряду Белорусской Республики. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит рубаха с элементами национальной белорусской вышивки, брюки, пояс из жаккардовой тесьмы, шляпа, сапоги из искусственной кожи, трикотажные носочки. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в белорусском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями белорусского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Мальчик в белорусском костюме станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Республики Беларусь. Белорусский костюм максимально приближен к национальному наряду Белорусской Республики. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит рубаха с элементами национальной белорусской вышивки, брюки, пояс из жаккардовой тесьмы, шляпа, сапоги из искусственной кожи, трикотажные носочки. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в белорусском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями белорусского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Кукла Мальчик в белорусском костюме Весна 30 см пластмассов. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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