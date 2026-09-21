Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная
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Характеристики
Описание товара Кукла Анастасия розовое лето Весна 42 см пластмассовая озвученная
Кукла Анастасия Розовое Лето – образ милой жизнерадостной девчонки в ярком розовом платье, ее яркий летний образ придется по душе любому малышу. Анастасия Розовое лето станет лучшей подругой для всей семьи. В комплект одежды входит: легкое розовое платье с воротничком и пуговками на одежде, белые кросовочки на ногах. Элементы костюма Анастасии Розовое Лето погрузят вашего ребенка в увлекательно-сюжетный мир игры, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Рост куклы 42 см. Милые выразительные глаза с пушистыми ресницами. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки
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