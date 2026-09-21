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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701092
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559 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, г.
900
Описание товара Конструктор "Полиция.Преследование в море" 559 деталей в коробке
Жителям игрушечного города нечего бояться, ведь за их безопасность отвечает полиция. Обеспечить порядок в городе – ответственная задача! Но дело не ограничивается только сушей – а как же мореx Для этого нужна техника!. Вместе с конструктором от ТМ Sluban серии Полиция из 559 деталей можно собрать полицейский катер с пушкой, вертолет и корабль преступника. В наборе прилагаются фигурки полицейских и нарушителя – для реалистичной и интересной игры. Организуйте самые азартные водные гонки, которые вы только можете себе представить, с конструктором Полиция. Преступник удирает на своей реактивной субмарине, а полиция гонится на ним на скоростном катере. Конструирование развивает мелкую моторику, логику, внимательность и творческое мышление.
559 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Жителям игрушечного города нечего бояться, ведь за их безопасность отвечает полиция. Обеспечить порядок в городе – ответственная задача! Но дело не ограничивается только сушей – а как же мореx Для этого нужна техника!. Вместе с конструктором от ТМ Sluban серии Полиция из 559 деталей можно собрать полицейский катер с пушкой, вертолет и корабль преступника. В наборе прилагаются фигурки полицейских и нарушителя – для реалистичной и интересной игры. Организуйте самые азартные водные гонки, которые вы только можете себе представить, с конструктором Полиция. Преступник удирает на своей реактивной субмарине, а полиция гонится на ним на скоростном катере. Конструирование развивает мелкую моторику, логику, внимательность и творческое мышление.
Конструктор "Полиция.Преследование в море" 559 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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