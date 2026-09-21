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Конструктор "Полиция.Преследование в море" 559 деталей в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Полиция.Преследование в море" 559 деталей в коробке

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Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 6
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 7
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 8
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 9
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 10
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 11
Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 6
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 7
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 8
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 9
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 10
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 11
  • Конструктор &quot;Полиция.Преследование в море&quot; 559 деталей в коробке - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701092
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
559 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, г.
900

Описание товара Конструктор "Полиция.Преследование в море" 559 деталей в коробке

Жителям игрушечного города нечего бояться, ведь за их безопасность отвечает полиция. Обеспечить порядок в городе – ответственная задача! Но дело не ограничивается только сушей – а как же мореx Для этого нужна техника!. Вместе с конструктором от ТМ Sluban серии Полиция из 559 деталей можно собрать полицейский катер с пушкой, вертолет и корабль преступника. В наборе прилагаются фигурки полицейских и нарушителя – для реалистичной и интересной игры. Организуйте самые азартные водные гонки, которые вы только можете себе представить, с конструктором Полиция. Преступник удирает на своей реактивной субмарине, а полиция гонится на ним на скоростном катере. Конструирование развивает мелкую моторику, логику, внимательность и творческое мышление.

Отзывы о товаре Конструктор "Полиция.Преследование в море" 559 деталей в коробке




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
559 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Жителям игрушечного города нечего бояться, ведь за их безопасность отвечает полиция. Обеспечить порядок в городе – ответственная задача! Но дело не ограничивается только сушей – а как же мореx Для этого нужна техника!. Вместе с конструктором от ТМ Sluban серии Полиция из 559 деталей можно собрать полицейский катер с пушкой, вертолет и корабль преступника. В наборе прилагаются фигурки полицейских и нарушителя – для реалистичной и интересной игры. Организуйте самые азартные водные гонки, которые вы только можете себе представить, с конструктором Полиция. Преступник удирает на своей реактивной субмарине, а полиция гонится на ним на скоростном катере. Конструирование развивает мелкую моторику, логику, внимательность и творческое мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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