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Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка купить с доставкой в Москве
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Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка

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Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 1
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 2
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 3
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 4
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 5
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 6
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 1
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 2
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 3
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 4
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 5
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 6
  • Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701090
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х16
Вес, г.
700

Описание товара Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка

Этот очаровательный пупсик не оставит равнодушной ни одну девочку. Ведь он так похож на настоящего малыша. Пупсик одет в желтый костюмчик тигренка с красивой вышивкой и штанишки, в комплекте есть бутылочка-погремушка. Пупс - это любимая игрушка девочек! Невероятно милый пупс поможет вашей малышке узнать что такое ласка, забота и ответственность. У него мягконабивное тело, волосы прорисованы, одежда легко снимается. Так же имеется съёмный чип, при нажатии кукла говорит: мама, папа, агуи плачет. С пупсом можно придумать много интересных игр: его можно переодевать, катать в коляске, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игрушка способствует развитию зрительного и тактильного восприятия, мелкой моторики.

Отзывы о товаре Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Этот очаровательный пупсик не оставит равнодушной ни одну девочку. Ведь он так похож на настоящего малыша. Пупсик одет в желтый костюмчик тигренка с красивой вышивкой и штанишки, в комплекте есть бутылочка-погремушка. Пупс - это любимая игрушка девочек! Невероятно милый пупс поможет вашей малышке узнать что такое ласка, забота и ответственность. У него мягконабивное тело, волосы прорисованы, одежда легко снимается. Так же имеется съёмный чип, при нажатии кукла говорит: мама, папа, агуи плачет. С пупсом можно придумать много интересных игр: его можно переодевать, катать в коляске, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игрушка способствует развитию зрительного и тактильного восприятия, мелкой моторики.
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