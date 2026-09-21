Конструктор "Армия" 4в1 в дисплее (ракетная установка(84дет) мотоцикл (109дет),броневик(79дет),зенитная установка(96дет))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
109 дет., 79дет., 96 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х4
Вес, кг.
1.2
Описание товара Конструктор "Армия" 4в1 в дисплее (ракетная установка(84дет) мотоцикл (109дет),броневик(79дет),зенитная установка(96дет))
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
109 дет., 79дет., 96 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Конструктор "Армия" 4в1 в дисплее (ракетная установка(84дет) мотоцикл (109дет),броневик(79дет),зенитная установка(96дет)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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