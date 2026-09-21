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Конструктор "Робот 08" 534 детали с 2 мечами в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Робот 08" 534 детали с 2 мечами в коробке

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Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 6
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 7
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 8
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 9
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 10
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 11
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 12
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 13
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 14
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 15
Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 6
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 7
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 8
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 9
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 10
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 11
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 12
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 13
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 14
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 15
  • Конструктор &quot;Робот 08&quot; 534 детали с 2 мечами в коробке - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701079
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
534 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х28
Вес, г.
600

Описание товара Конструктор "Робот 08" 534 детали с 2 мечами в коробке

С этим набором, включающим 534 детали, вашему ребенку откроется возможность создать собственный уникальный робот. Этот набор не только развивает моторику и творческое мышление, но и внушает воображение свободу полета. Ваш ребенок сможет создать работу с неповторимым дизайном, подчеркивающим его индивидуальность и характер. Каждая деталь внимательно разработана для обеспечения прочности и легкости сборки, что делает процесс конструирования увлекательным и доступным даже самым маленьким конструкторам. Доверьтесь конструктору, чтобы ваш ребенок не только получил удовольствие от составления, но и научился применять логику и творческое мышление в процессе создания своего собственного друга.

Отзывы о товаре Конструктор "Робот 08" 534 детали с 2 мечами в коробке




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
534 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
С этим набором, включающим 534 детали, вашему ребенку откроется возможность создать собственный уникальный робот. Этот набор не только развивает моторику и творческое мышление, но и внушает воображение свободу полета. Ваш ребенок сможет создать работу с неповторимым дизайном, подчеркивающим его индивидуальность и характер. Каждая деталь внимательно разработана для обеспечения прочности и легкости сборки, что делает процесс конструирования увлекательным и доступным даже самым маленьким конструкторам. Доверьтесь конструктору, чтобы ваш ребенок не только получил удовольствие от составления, но и научился применять логику и творческое мышление в процессе создания своего собственного друга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Робот 08" 534 детали с 2 мечами в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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