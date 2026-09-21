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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701079
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Описание товара Конструктор "Робот 08" 534 детали с 2 мечами в коробке
С этим набором, включающим 534 детали, вашему ребенку откроется возможность создать собственный уникальный робот. Этот набор не только развивает моторику и творческое мышление, но и внушает воображение свободу полета. Ваш ребенок сможет создать работу с неповторимым дизайном, подчеркивающим его индивидуальность и характер. Каждая деталь внимательно разработана для обеспечения прочности и легкости сборки, что делает процесс конструирования увлекательным и доступным даже самым маленьким конструкторам. Доверьтесь конструктору, чтобы ваш ребенок не только получил удовольствие от составления, но и научился применять логику и творческое мышление в процессе создания своего собственного друга.
С этим набором, включающим 534 детали, вашему ребенку откроется возможность создать собственный уникальный робот. Этот набор не только развивает моторику и творческое мышление, но и внушает воображение свободу полета. Ваш ребенок сможет создать работу с неповторимым дизайном, подчеркивающим его индивидуальность и характер. Каждая деталь внимательно разработана для обеспечения прочности и легкости сборки, что делает процесс конструирования увлекательным и доступным даже самым маленьким конструкторам. Доверьтесь конструктору, чтобы ваш ребенок не только получил удовольствие от составления, но и научился применять логику и творческое мышление в процессе создания своего собственного друга.
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