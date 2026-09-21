Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная
Игрушка кукла приведет в восторг каждую малышку. Кукла выполнена в красивом дизайне, имеет анатомическое строение тела, позволяющее сгибать руки и ноги. Качественное исполнение, внимание к деталям, стильная одежда европейского дизайна. Благодаря наличию шарниров может принимать множество поз. В комплекте кукла, сумочка, питомец в очках. Одежда у куклы снимается, на липучках. Руки и ноги двигаются, руки можно отвести в сторону, ноги немного отводятся в сторону. Голова крутится, мягкая, остальные части тела жесткие. Стопа не на носочках. Кукла шарнирная: руки сгибаются в локтях, запястьях, ноги в коленях. На 360 градусов прокручиваются кисти рук, предплечья, плечи.
Отзывы о товаре Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная