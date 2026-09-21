Конструктор "Розовая мечта.Поликлиника" 459 деталей в коробке
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701057
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
459 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х7
Вес, г.
906
Описание товара Конструктор "Розовая мечта.Поликлиника" 459 деталей в коробке
Конструктор Sluban позволит вам собрать полноценную больницу для фигурок. Теперь есть отличное место, чтобы поправить здоровье! Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
459 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Конструктор Sluban позволит вам собрать полноценную больницу для фигурок. Теперь есть отличное место, чтобы поправить здоровье! Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
Конструктор "Розовая мечта.Поликлиника" 459 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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