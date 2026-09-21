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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701051
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Описание товара Конструктор "Санитарная машина" 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым
Конструктор Sluban Санитарная машина из серии Мегаполис – идеальный выбор для любителей строительства и активных игр. В наборе 477 деталей, которые помогут создать уникальный мобильный медицинский пункт. Каждая деталь набора точно подогнана, что обеспечивает прочность и долговечность конструкций, в том числе собранной санитарной машины длинной 21 см. Подходит для детей от 6 лет, отличается высоким качеством и безопасностью, совместим с другими известными брендами конструкторов. Набор не просто развивает мелкую моторику, воображение и логическое мышление, но и позволяет детям погрузиться в мир городских приключений, что добавит игре реалистичности и увлекательности, поможет ребенку узнать больше о работе медицинских служб.
Конструктор Sluban Санитарная машина из серии Мегаполис – идеальный выбор для любителей строительства и активных игр. В наборе 477 деталей, которые помогут создать уникальный мобильный медицинский пункт. Каждая деталь набора точно подогнана, что обеспечивает прочность и долговечность конструкций, в том числе собранной санитарной машины длинной 21 см. Подходит для детей от 6 лет, отличается высоким качеством и безопасностью, совместим с другими известными брендами конструкторов. Набор не просто развивает мелкую моторику, воображение и логическое мышление, но и позволяет детям погрузиться в мир городских приключений, что добавит игре реалистичности и увлекательности, поможет ребенку узнать больше о работе медицинских служб.
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