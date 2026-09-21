Герда модница 1 Весна кукла 37 см пластмассовая озвученная
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Характеристики
Описание товара Герда модница 1 Весна кукла 37 см пластмассовая озвученная
Кукла Герда Модница 1 - это обновлённый современный образ куклы с длинными пушистыми волосами, в стильной одежде. Герда станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В комплект одежды входит: удобная трикотажная толстовка с длинным рукавом, капюшоном и вышивкой, модные серебристые лосины из парчового трикотажа. На ногах кроссовки. Элементы кукольной одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. кукла озвучена. При нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Рост куклы 35 см.Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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