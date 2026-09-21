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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701045
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Описание товара Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан
Каждый горшочек — это не просто набор, а настоящий стартовый набор для творчества, где есть всё необходимое для создания удивительного цветка. Мягкая глина, яркие краски, нежная кисточка, понятная инструкция по сборке и множество других материалов — всё это уже ждёт вас внутри. Вы сможете раскрыть свою фантазию и создать свой уникальный букет, выбрав любимый цветок или собрав свой собственный неповторимый ансамбль из шести разнообразных видов. Каждый горшочек — это возможность проявить креативность и насладиться процессом созидания. Изготовленный из качественных полимерных материалов и прочного пластика, наш набор гарантирует долговечность и безопасность. Он идеально подходит для детей от 14 лет, предлагая не только развлечение, но и развитие творческих способностей.
Каждый горшочек — это не просто набор, а настоящий стартовый набор для творчества, где есть всё необходимое для создания удивительного цветка. Мягкая глина, яркие краски, нежная кисточка, понятная инструкция по сборке и множество других материалов — всё это уже ждёт вас внутри. Вы сможете раскрыть свою фантазию и создать свой уникальный букет, выбрав любимый цветок или собрав свой собственный неповторимый ансамбль из шести разнообразных видов. Каждый горшочек — это возможность проявить креативность и насладиться процессом созидания. Изготовленный из качественных полимерных материалов и прочного пластика, наш набор гарантирует долговечность и безопасность. Он идеально подходит для детей от 14 лет, предлагая не только развлечение, но и развитие творческих способностей.
Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан