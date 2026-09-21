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Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан

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Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 1
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 2
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 3
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 4
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 5
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 6
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 7
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 8
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 9
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 10
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 11
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 12
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 13
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 14
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 15
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 16
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 17
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 18
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 19
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 20
Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 1
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 2
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 3
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 4
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 5
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 6
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 7
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 8
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 9
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 10
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 11
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 12
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 13
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 14
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 15
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 16
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 17
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 18
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 19
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 20
  • Конструктор &quot;Комнатные растения&quot;, 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701045
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 14 лет
Комплектация
71-100 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
пластик
Минимальный возраст
14
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан

Каждый горшочек — это не просто набор, а настоящий стартовый набор для творчества, где есть всё необходимое для создания удивительного цветка. Мягкая глина, яркие краски, нежная кисточка, понятная инструкция по сборке и множество других материалов — всё это уже ждёт вас внутри. Вы сможете раскрыть свою фантазию и создать свой уникальный букет, выбрав любимый цветок или собрав свой собственный неповторимый ансамбль из шести разнообразных видов. Каждый горшочек — это возможность проявить креативность и насладиться процессом созидания. Изготовленный из качественных полимерных материалов и прочного пластика, наш набор гарантирует долговечность и безопасность. Он идеально подходит для детей от 14 лет, предлагая не только развлечение, но и развитие творческих способностей.

Отзывы о товаре Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 14 лет
Комплектация
71-100 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
пластик
Минимальный возраст
14
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Каждый горшочек — это не просто набор, а настоящий стартовый набор для творчества, где есть всё необходимое для создания удивительного цветка. Мягкая глина, яркие краски, нежная кисточка, понятная инструкция по сборке и множество других материалов — всё это уже ждёт вас внутри. Вы сможете раскрыть свою фантазию и создать свой уникальный букет, выбрав любимый цветок или собрав свой собственный неповторимый ансамбль из шести разнообразных видов. Каждый горшочек — это возможность проявить креативность и насладиться процессом созидания. Изготовленный из качественных полимерных материалов и прочного пластика, наш набор гарантирует долговечность и безопасность. Он идеально подходит для детей от 14 лет, предлагая не только развлечение, но и развитие творческих способностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 71-100 деталей Лотос,Роза,Лаванда,Ромашка,Пион,Тюльпан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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