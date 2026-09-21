Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 57-101 деталей клубника,кактус,2 подсолнуха,кумкват,фрукт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 14 лет
Комплектация
57-101 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
пластик
Минимальный возраст
14
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х5
Вес, г.
100
Описание товара Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 57-101 деталей клубника,кактус,2 подсолнуха,кумкват,фрукт
Конструктор Sluban Растение в горшке послужит прекрасным подарком для творческого подростка от 14 лет или компании друзей. Милый дизайн. Компактный размер. Готовая модель станет украшением интерьера. Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика. В комплекте 1 набор без возможности выбора. Соберите всю коллекцию сразу!
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Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 14 лет
Комплектация
57-101 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
пластик
Минимальный возраст
14
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор Sluban Растение в горшке послужит прекрасным подарком для творческого подростка от 14 лет или компании друзей. Милый дизайн. Компактный размер. Готовая модель станет украшением интерьера. Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика. В комплекте 1 набор без возможности выбора. Соберите всю коллекцию сразу!
Конструктор "Комнатные растения", 6 видов, 57-101 деталей клубника,кактус,2 подсолнуха,кумкват,фрукт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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