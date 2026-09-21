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Конструктор "Двухэтажный автобус.Маршрут 868" 403 детали в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Двухэтажный автобус.Маршрут 868" 403 детали в коробке

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Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 6
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 7
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 8
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 9
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 10
Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 6
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 7
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 8
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 9
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 10
  • Конструктор &quot;Двухэтажный автобус.Маршрут 868&quot; 403 детали в коробке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701038
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
403 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х16
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор "Двухэтажный автобус.Маршрут 868" 403 детали в коробке

С конструктором Двухэтажный автобус M38-B0331 от известной компании Sluban ребенок может собрать свой собственный двухэтажный автобус, а также заправочную станцию для него. В комплекте есть фигурки пассажиров, которые пригодятся для увлекательной сюжетной игры.

Отзывы о товаре Конструктор "Двухэтажный автобус.Маршрут 868" 403 детали в коробке




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
403 дет. для сборки, 5 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
С конструктором Двухэтажный автобус M38-B0331 от известной компании Sluban ребенок может собрать свой собственный двухэтажный автобус, а также заправочную станцию для него. В комплекте есть фигурки пассажиров, которые пригодятся для увлекательной сюжетной игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Двухэтажный автобус.Маршрут 868" 403 детали в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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