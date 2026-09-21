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Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый купить с доставкой в Москве
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Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый

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Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 1
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 2
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 3
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 4
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 5
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 6
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 7
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 8
Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 1
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 2
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 3
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 4
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 5
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 6
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 7
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 8
  • Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701009
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х18
Вес, г.
502

Описание товара Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый

Милый пупсик в легком комбинезоне и шапочке обязательно понравится вашему ребёнку!. Пупс очень реалистичен, хорошо прорисованы черты лица, ручки и ножки подвижны. Глазки не закрывает.

Отзывы о товаре Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Милый пупсик в легком комбинезоне и шапочке обязательно понравится вашему ребёнку!. Пупс очень реалистичен, хорошо прорисованы черты лица, ручки и ножки подвижны. Глазки не закрывает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пупс(31см) с аксессуарами (переноска,плед,подушка,соска) в коробке;бело-розовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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