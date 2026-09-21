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Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная купить с доставкой в Москве
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Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная

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Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 1
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 2
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 3
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 4
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 5
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 6
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 7
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 8
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 9
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 10
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 11
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 12
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 13
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 14
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 15
Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 1
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 2
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 3
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 4
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 5
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 6
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 7
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 8
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 9
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 10
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 11
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 12
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 13
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 14
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 15
  • Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701005
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х83х17
Вес, кг.
2

Описание товара Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная

Кукла Снежана Праздничная 5 – загадочная принцесса в красивом праздничном наряде, которая может стать любимой игрушкой для ребёнка. Рост куклы 83 см. Озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. В спинку куклы вставлено звуковое устройство, список звуковых фраз может варьироваться. В комплект одежды входит: длинное платье из двух слоем ткани, меховая накидка с бантом из парчи, диадема, трусики. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла Снежана Праздничная 5 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Кукла Снежана праздничная 5 Весна 83 см пластмассовая озвученная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Снежана Праздничная 5 – загадочная принцесса в красивом праздничном наряде, которая может стать любимой игрушкой для ребёнка. Рост куклы 83 см. Озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. В спинку куклы вставлено звуковое устройство, список звуковых фраз может варьироваться. В комплект одежды входит: длинное платье из двух слоем ткани, меховая накидка с бантом из парчи, диадема, трусики. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла Снежана Праздничная 5 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Отзывы


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