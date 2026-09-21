Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701002
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
543 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х9
Вес, г.
750
Описание товара Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке
Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Конструктор Вторая Мировая Война от Sluban - уникальный набор, который позволяет собрать немецкий танк Pz IV c экипажем или самоходную артиллерийскую установку Nashorn. Это не просто макет танка, это целая игровая ситуация, которая включает в себя и команду, пытающуюся уничтожить этот самый танк. В комплекте 3 фигурки персонажей. Детали конструктора совместимы с другими наборами и производителями. Ребенок сможет часами играть с этим конструктором, придумывая разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление.
543 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Конструктор Вторая Мировая Война от Sluban - уникальный набор, который позволяет собрать немецкий танк Pz IV c экипажем или самоходную артиллерийскую установку Nashorn. Это не просто макет танка, это целая игровая ситуация, которая включает в себя и команду, пытающуюся уничтожить этот самый танк. В комплекте 3 фигурки персонажей. Детали конструктора совместимы с другими наборами и производителями. Ребенок сможет часами играть с этим конструктором, придумывая разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление.
Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке