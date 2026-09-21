Конструктор "Карусель" 271/251/250 дет., кошки/мишки/песики вращение,заводной механизм;4 фигурки,стикеры; в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 14 лет
Комплектация
271 дет., 251 дет., 250 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
пластик
Минимальный возраст
14
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х12
Вес, г.
500
Описание товара Конструктор "Карусель" 271/251/250 дет., кошки/мишки/песики вращение,заводной механизм;4 фигурки,стикеры; в коробке
Конструктор Карусель с заводным механизмом - это прекрасный конструктор из серии Pleyerid. Соберите всю коллекцию каруселей (продаются отдельно). Высота игрушки варьеруется от 12.9 до 15.5 см В комплекте к каждой карусели 4 фигурки. Подарите запоминающийся и веселый досуг детям! Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 14 лет
Комплектация
271 дет., 251 дет., 250 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
пластик
Минимальный возраст
14
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Конструктор Карусель с заводным механизмом - это прекрасный конструктор из серии Pleyerid. Соберите всю коллекцию каруселей (продаются отдельно). Высота игрушки варьеруется от 12.9 до 15.5 см В комплекте к каждой карусели 4 фигурки. Подарите запоминающийся и веселый досуг детям! Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Конструктор "Карусель" 271/251/250 дет., кошки/мишки/песики вращение,заводной механизм;4 фигурки,стикеры; в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Карусель" 271/251/250 дет., кошки/мишки/песики вращение,заводной механизм;4 фигурки,стикеры; в коробке