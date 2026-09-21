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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700997
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Описание товара Конструктор "Млекопитающие" в яйце (24 штуки в дисплее)
Погрузись в мир природы с помощью конструктора «Яйцо: Млекопитающее» Sluban M38-B0968. Количество элементов: 41-52 шт. Конструктор в яйце понравится любому ребенку! Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Вас ждут удивительные чудеса! В каждом из 12 яиц набора, высотой 7.8 см, спряталось прекрасное животное. Сначала соберите все 12 видов млекопитающих, а потом перестройте их по-новому. Из 6 маленьких животных можно получить одного большого. Набор Sluban раздвигает границы воображения, к тому же изготовлен из прочного и безопасного пластика! Сборка конструкторов развивает логику, моторику пальцев и координацию движений, тренирует пространственное мышление и усидчивость, улучшает внимательность и терпение. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью. Осталось собрать ее из конструктора Sluban! Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 яйцо.
Погрузись в мир природы с помощью конструктора «Яйцо: Млекопитающее» Sluban M38-B0968. Количество элементов: 41-52 шт. Конструктор в яйце понравится любому ребенку! Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Вас ждут удивительные чудеса! В каждом из 12 яиц набора, высотой 7.8 см, спряталось прекрасное животное. Сначала соберите все 12 видов млекопитающих, а потом перестройте их по-новому. Из 6 маленьких животных можно получить одного большого. Набор Sluban раздвигает границы воображения, к тому же изготовлен из прочного и безопасного пластика! Сборка конструкторов развивает логику, моторику пальцев и координацию движений, тренирует пространственное мышление и усидчивость, улучшает внимательность и терпение. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью. Осталось собрать ее из конструктора Sluban! Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 яйцо.
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