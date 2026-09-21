Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая
Малышка Соня Зефирка 1 – образ доброй куклы с милыми чертами лица и пухленькими щечками. Её рост 22 см. У Сони закрывающиеся глазки с пушистыми ресницами и длинные мягкие волосы. Особым преимуществом упаковки является сборная кроватка, которая собирается из картона упаковки. Инструкция по сборке - на обороте коробки. В комплект одежды входит: лонгслив с длинным рукавом и термоаппликацией спереди, голубые лосины, пышная юбка, белая шапочка, резиновые кроссовки. Игровые возможности куклы. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать и укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Продуманная конструкция позволяет легко поворачивать ручки, ножки, голову. Куклу можно усаживать, ставить на ножки, переодевать. Технические характеристики: кукла полностью выполнена из безопасного материала - винила. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Кукла не озвучена. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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