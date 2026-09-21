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Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая

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Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 1
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 2
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 3
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 4
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 5
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 6
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 7
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 8
Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
22
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 1
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 2
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 3
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 4
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 5
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 6
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 7
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 8
  • Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700994
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
22
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, г.
320

Описание товара Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая

Малышка Соня Зефирка 1 – образ доброй куклы с милыми чертами лица и пухленькими щечками. Её рост 22 см. У Сони закрывающиеся глазки с пушистыми ресницами и длинные мягкие волосы. Особым преимуществом упаковки является сборная кроватка, которая собирается из картона упаковки. Инструкция по сборке - на обороте коробки. В комплект одежды входит: лонгслив с длинным рукавом и термоаппликацией спереди, голубые лосины, пышная юбка, белая шапочка, резиновые кроссовки. Игровые возможности куклы. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать и укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Продуманная конструкция позволяет легко поворачивать ручки, ножки, голову. Куклу можно усаживать, ставить на ножки, переодевать. Технические характеристики: кукла полностью выполнена из безопасного материала - винила. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Кукла не озвучена. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Малышка Соня зефирка 1 Весна кукла 22 см пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
22
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Малышка Соня Зефирка 1 – образ доброй куклы с милыми чертами лица и пухленькими щечками. Её рост 22 см. У Сони закрывающиеся глазки с пушистыми ресницами и длинные мягкие волосы. Особым преимуществом упаковки является сборная кроватка, которая собирается из картона упаковки. Инструкция по сборке - на обороте коробки. В комплект одежды входит: лонгслив с длинным рукавом и термоаппликацией спереди, голубые лосины, пышная юбка, белая шапочка, резиновые кроссовки. Игровые возможности куклы. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать и укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Продуманная конструкция позволяет легко поворачивать ручки, ножки, голову. Куклу можно усаживать, ставить на ножки, переодевать. Технические характеристики: кукла полностью выполнена из безопасного материала - винила. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Кукла не озвучена. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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