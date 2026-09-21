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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700993
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Описание товара Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее)
Конструктор Sluban Яйцо динозавра понравится любому ребенку! Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика. Перенеситесь в доисторический период вместе с конструктором Sluban «Яйцо динозавра» (M38-B0796). Вас ждут удивительные чудеса! В каждом из 12 яиц набора, высотой 8 см, спряталось невероятное существо. Сначала соберите все 12 видов мини-динозавров, а потом перестройте их по-новому. Каждое яйцо - 40 деталей. Из 6 маленьких рептилий можно получить одного большого динозавра. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 яйцо.
Конструктор Sluban Яйцо динозавра понравится любому ребенку! Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика. Перенеситесь в доисторический период вместе с конструктором Sluban «Яйцо динозавра» (M38-B0796). Вас ждут удивительные чудеса! В каждом из 12 яиц набора, высотой 8 см, спряталось невероятное существо. Сначала соберите все 12 видов мини-динозавров, а потом перестройте их по-новому. Каждое яйцо - 40 деталей. Из 6 маленьких рептилий можно получить одного большого динозавра. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 яйцо.
Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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