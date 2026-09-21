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Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело купить с доставкой в Москве
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Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело

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Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 1
Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 2
Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 3
Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 4
Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 5
Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 6
Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
38
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 1
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 2
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 3
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 4
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 5
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 6
  • Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700992
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
38
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х10
Вес, г.
430

Описание товара Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело

Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.

Отзывы о товаре Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
38
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (38 см) в бежевом костюме с блузой в клетку в коробке мягконабивное тело - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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