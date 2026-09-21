Кукла озвуч Снежная королева Хранители Чудес Айси 25 см 15 фраз и песен из м/ф 319133
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Хранители Чудес. Снежная королева
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700990
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Хранители Чудес. Снежная королева
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х17
Вес, г.
300
Описание товара Кукла озвуч Снежная королева Хранители Чудес Айси 25 см 15 фраз и песен из м/ф 319133
Айси одета в красивое голубое платье, декорированное кружевной баской. Образ героини дополняет корона. Одежда и аксессуары легко снимаются и надеваются. У куклы детально проработанное лицо и большие выразительные глаза с длинными ресницами. Шелковистые волосы Айси уложены в два хвоста, перевязанные ленточками. При желании, хозяйка куклы может их расплести и создать образ по собственному вкусу.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Хранители Чудес. Снежная королева
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Айси одета в красивое голубое платье, декорированное кружевной баской. Образ героини дополняет корона. Одежда и аксессуары легко снимаются и надеваются. У куклы детально проработанное лицо и большие выразительные глаза с длинными ресницами. Шелковистые волосы Айси уложены в два хвоста, перевязанные ленточками. При желании, хозяйка куклы может их расплести и создать образ по собственному вкусу.
Кукла озвуч Снежная королева Хранители Чудес Айси 25 см 15 фраз и песен из м/ф 319133 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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