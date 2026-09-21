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Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке купить с доставкой в Москве
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Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке

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Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 1
Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 2
Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 3
Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 4
Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 5
Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
  • Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 1
  • Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 2
  • Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 3
  • Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 4
  • Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 5
  • Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700982
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Характеристики

Бренд
Карапуз
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х30
Вес, кг.
1.35

Описание товара Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке

Развивающая интерактивная кукла «Сонечка» «Карапуз» станет прекрасным подарком для вашего ребёнка. Поёт 10 песен: «Антошка», «Вместе весело шагать по просторам», «Настоящий друг», «Песенка Мамонтёнка», «Улыбка», «Что такое добротаx» (Барбарики), «У друзей нет выходных» (Барбарики), «Хорошее настроение» (Волшебники двора), «Мамочка» (Волшебники двора) и др. Произносит 15 фраз: «Спой мне колыбельную песенку», «Расскажи сказку, мамочка», «Покорми меня, мамочка», «Одень меня потеплее, мамочка», «Поменяй мне памперс», «Возьми меня на ручки, мамочка», «Я так люблю с тобой играть!», «Давай поиграем в прятки!», «Ку-ку, мамочка, найди меня!», «Ты самая лучшая мама на свете!», «Поцелуй меня, мамочка!», «Я тебя люблю!», «Покачай меня на ручках!», «Мама!», «Папа!»

Отзывы о товаре Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке




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Характеристики
Бренд
Карапуз
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая интерактивная кукла «Сонечка» «Карапуз» станет прекрасным подарком для вашего ребёнка. Поёт 10 песен: «Антошка», «Вместе весело шагать по просторам», «Настоящий друг», «Песенка Мамонтёнка», «Улыбка», «Что такое добротаx» (Барбарики), «У друзей нет выходных» (Барбарики), «Хорошее настроение» (Волшебники двора), «Мамочка» (Волшебники двора) и др. Произносит 15 фраз: «Спой мне колыбельную песенку», «Расскажи сказку, мамочка», «Покорми меня, мамочка», «Одень меня потеплее, мамочка», «Поменяй мне памперс», «Возьми меня на ручки, мамочка», «Я так люблю с тобой играть!», «Давай поиграем в прятки!», «Ку-ку, мамочка, найди меня!», «Ты самая лучшая мама на свете!», «Поцелуй меня, мамочка!», «Я тебя люблю!», «Покачай меня на ручках!», «Мама!», «Папа!»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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