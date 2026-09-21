Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке
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Характеристики
Описание товара Пупс функциональный БАРБАРИКИ Сонечка 40 см,озвученный, поворачивает голову,4 аксессуара Карапуз в коробке
Развивающая интерактивная кукла «Сонечка» «Карапуз» станет прекрасным подарком для вашего ребёнка. Поёт 10 песен: «Антошка», «Вместе весело шагать по просторам», «Настоящий друг», «Песенка Мамонтёнка», «Улыбка», «Что такое добротаx» (Барбарики), «У друзей нет выходных» (Барбарики), «Хорошее настроение» (Волшебники двора), «Мамочка» (Волшебники двора) и др. Произносит 15 фраз: «Спой мне колыбельную песенку», «Расскажи сказку, мамочка», «Покорми меня, мамочка», «Одень меня потеплее, мамочка», «Поменяй мне памперс», «Возьми меня на ручки, мамочка», «Я так люблю с тобой играть!», «Давай поиграем в прятки!», «Ку-ку, мамочка, найди меня!», «Ты самая лучшая мама на свете!», «Поцелуй меня, мамочка!», «Я тебя люблю!», «Покачай меня на ручках!», «Мама!», «Папа!»
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