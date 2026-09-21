Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700977
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
606 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик, резина
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х9
Вес, г.
500
Описание товара Конструктор "Робот-бурмашина" 606 деталей на РУ в коробке сборка 2 моделей;вращение сверла,управление выражением эмоци
Электромеханический радиоуправляемый конструктор CaDA Technic Робот DADA (28 см, один двигатель, 606 деталей) C51028W - это набор, в который входят элементы для сборки яркого радиоуправляемого робота и пульт управления 2.4GHz.. Робот собирается в 2х вариантах (робот и буровая машина). 606 деталей конструктора позволяют собрать веселого робота DADA. Робот способен двигаться во всех направлениях. Но самое интересное – им можно управлять на расстоянии! Резиновые колеса легко скользят по поверхности. Робот умеет не только кататься, но и двигать руками. Но и это еще не все. Из деталей конструктора при желании можно собрать буровую машину. Детали сделаны из прочного, безопасного для здоровья ребёнка пластика, имеют блочную конструкцию и хорошо стыкуются друг с другом. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Яркие конструкторы из линейки CaDA техник – это весёлое и полезное времяпровождение. Такой конструктор принесёт ребёнку массу удовольствия, а также поможет развить моторику рук, логическое мышление, творческие способности. В линейку CaDA техник входят самые разнообразные модели.
606 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик, резина
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Электромеханический радиоуправляемый конструктор CaDA Technic Робот DADA (28 см, один двигатель, 606 деталей) C51028W - это набор, в который входят элементы для сборки яркого радиоуправляемого робота и пульт управления 2.4GHz.. Робот собирается в 2х вариантах (робот и буровая машина). 606 деталей конструктора позволяют собрать веселого робота DADA. Робот способен двигаться во всех направлениях. Но самое интересное – им можно управлять на расстоянии! Резиновые колеса легко скользят по поверхности. Робот умеет не только кататься, но и двигать руками. Но и это еще не все. Из деталей конструктора при желании можно собрать буровую машину. Детали сделаны из прочного, безопасного для здоровья ребёнка пластика, имеют блочную конструкцию и хорошо стыкуются друг с другом. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Яркие конструкторы из линейки CaDA техник – это весёлое и полезное времяпровождение. Такой конструктор принесёт ребёнку массу удовольствия, а также поможет развить моторику рук, логическое мышление, творческие способности. В линейку CaDA техник входят самые разнообразные модели.
Конструктор "Робот-бурмашина" 606 деталей на РУ в коробке сборка 2 моделей;вращение сверла,управление выражением эмоци - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Робот-бурмашина" 606 деталей на РУ в коробке сборка 2 моделей;вращение сверла,управление выражением эмоци