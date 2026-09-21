Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки экскаватора, шуруповерт, отвертка, аксессуары, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х24
Вес, г.
156
Описание товара Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация)
Конструктор с шуруповертом, отвертками и гайками - отличный подарок для ребенка. Набор позволит самостоятельно собрать машинку и играть с ней. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки экскаватора, шуруповерт, отвертка, аксессуары, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Конструктор с шуруповертом, отвертками и гайками - отличный подарок для ребенка. Набор позволит самостоятельно собрать машинку и играть с ней. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей.
Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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