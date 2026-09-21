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Конструктор "Макси"-"Замок" 58 деталей (в коробке) купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Макси"-"Замок" 58 деталей (в коробке)

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Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 1
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 2
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 3
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 4
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 5
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 1
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 2
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 3
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 4
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 5
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Замок&quot; 58 деталей (в коробке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700969
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
58 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х10
Вес, г.
968

Описание товара Конструктор "Макси"-"Замок" 58 деталей (в коробке)

Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества. Все наборы совместимы друг с другом и аналогичными наборами других производителей. Благодаря этому набору, ребенок сможет придумать множество сюжетно-ролевых игр. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры.

Отзывы о товаре Конструктор "Макси"-"Замок" 58 деталей (в коробке)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
58 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества. Все наборы совместимы друг с другом и аналогичными наборами других производителей. Благодаря этому набору, ребенок сможет придумать множество сюжетно-ролевых игр. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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